Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 27 апреля 2026

Появились подробности о пострадавших при мощнейшем ударе ВСУ по Севастополю

Развожаев: За пострадавшими при атаке ВСУ на Севастополь наблюдают врачи
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пострадавшие при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей, мы им окажем всю необходимую помощь, включая материальную — поручения уже даны профильным ведомствам», — написал он.

Он добавил, что после атаки в 77 многоквартирных домах зафиксированы 110 повреждений. Помимо того, разрушения отметили в 79 частных домах, предприятиях и административных зданиях.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали почти 100 дронов. Развожаев назвал налет мощнейшим. Как утверждал губернатор Севастополя, ВСУ планировали запугать население.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok