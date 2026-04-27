Появились подробности о пострадавших при мощнейшем ударе ВСУ по Севастополю

Пострадавшие при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей, мы им окажем всю необходимую помощь, включая материальную — поручения уже даны профильным ведомствам», — написал он.

Он добавил, что после атаки в 77 многоквартирных домах зафиксированы 110 повреждений. Помимо того, разрушения отметили в 79 частных домах, предприятиях и административных зданиях.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали почти 100 дронов. Развожаев назвал налет мощнейшим. Как утверждал губернатор Севастополя, ВСУ планировали запугать население.