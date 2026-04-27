Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 27 апреля 2026Силовые структуры

Ликвидация планировавших теракт на российском нефтяном предприятии попала на видео

Ликвидация двух диверсантов в Коми попала на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Ликвидация двух диверсантов в Коми попала на видео. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ выследили местоположение двух диверсантов, которые готовились с помощью БПЛА совершить теракт на одном из нефтяных предприятий региона. В момент задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

На месте происшествия изъяты два БПЛА с боевой частью, два пистолета Макарова и телефоны, в которых содержалось подтверждение их преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok