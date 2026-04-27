Ликвидация планировавших теракт на российском нефтяном предприятии попала на видео

Ликвидация двух диверсантов в Коми попала на видео. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ выследили местоположение двух диверсантов, которые готовились с помощью БПЛА совершить теракт на одном из нефтяных предприятий региона. В момент задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

На месте происшествия изъяты два БПЛА с боевой частью, два пистолета Макарова и телефоны, в которых содержалось подтверждение их преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии.