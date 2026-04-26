Раскрыта информация о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Вологодскую область

Двое пострадавших при атаке на Вологодскую область находятся в тяжелом состоянии

Двое из десяти пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Вологодскую область находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

По словам Филимонова, всего госпитализированы шесть человек. «Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении. Он уточнил, что прогноз у всех пациентов благоприятный. Еще четверым пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Ранее в Минобороны России рассказали, что над регионами России сбили 49 беспилотников за два часа. Средства ПВО работали в Белгородской, Вологодской, Ярославской областях, Республике Крым, а также над акваторией Черного моря.