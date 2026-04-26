Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:54, 26 апреля 2026Россия

Раскрыта информация о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Вологодскую область

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Двое из десяти пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Вологодскую область находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

По словам Филимонова, всего госпитализированы шесть человек. «Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении. Он уточнил, что прогноз у всех пациентов благоприятный. Еще четверым пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Ранее в Минобороны России рассказали, что над регионами России сбили 49 беспилотников за два часа. Средства ПВО работали в Белгородской, Вологодской, Ярославской областях, Республике Крым, а также над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Ирану три дня

    Мужчина открыл стрельбу во дворе российского города

    В метро Харькова украинец открыл огонь из травматического оружия по людям

    В Европе назвали признаки подготовки к конфликту с Россией

    «Зенит» победил «Ахмат» и сократил отставание от лидера РПЛ до одного очка

    ВСУ начали переводить боевиков в пехоту из других родов войск

    Раскрыта информация о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Вологодскую область

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадала сотрудница сельхозпредприятия

    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

    На западе Украины поднялась мощная буря со смерчем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok