Раскрыты подробности об открывшем огонь на приеме Трампа американце

WSJ: У открывшего огонь на приеме Трампа американца найдены ножи и рюкзак

В номере открывшего огонь на приеме президента США Дональда Трампа американца Коула Аллена по итогам обысков были найдены несколько предметов. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники.

«Источники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что в номере были обнаружены рюкзак, магазин на 10 патронов, два ножа, чек из метро и защитная маска», — утверждается в публикации.

По данным полиции, стрелок остановился в отеле Hilton, где проходил ужин, и также имел при себе дробовик, пистолет и ножи. Полиция не установила мотив преступления, но сообщила, что Аллен мог действовать в одиночку. Следователи пытаются изучить содержимое мобильного телефона подозреваемого, ноутбук и жесткий диск, найденные в гостиничном номере.

Ранее стало известно, что Аллен осуждал нежелание Трампа помогать Украине.