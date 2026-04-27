Раскрыты подробности об открывшем огонь на приеме Трампа американце

В номере открывшего огонь на приеме президента США Дональда Трампа американца Коула Аллена по итогам обысков были найдены несколько предметов. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники.
«Источники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что в номере были обнаружены рюкзак, магазин на 10 патронов, два ножа, чек из метро и защитная маска», — утверждается в публикации.
По данным полиции, стрелок остановился в отеле Hilton, где проходил ужин, и также имел при себе дробовик, пистолет и ножи. Полиция не установила мотив преступления, но сообщила, что Аллен мог действовать в одиночку. Следователи пытаются изучить содержимое мобильного телефона подозреваемого, ноутбук и жесткий диск, найденные в гостиничном номере.
Ранее стало известно, что Аллен осуждал нежелание Трампа помогать Украине.