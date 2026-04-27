08:39, 27 апреля 2026

Раскрыты подробности об открывшем огонь на приеме Трампа американце

WSJ: У открывшего огонь на приеме Трампа американца найдены ножи и рюкзак
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Donald J Trump Via Truth Social / Reuters

В номере открывшего огонь на приеме президента США Дональда Трампа американца Коула Аллена по итогам обысков были найдены несколько предметов. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники.

«Источники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что в номере были обнаружены рюкзак, магазин на 10 патронов, два ножа, чек из метро и защитная маска», — утверждается в публикации.

По данным полиции, стрелок остановился в отеле Hilton, где проходил ужин, и также имел при себе дробовик, пистолет и ножи. Полиция не установила мотив преступления, но сообщила, что Аллен мог действовать в одиночку. Следователи пытаются изучить содержимое мобильного телефона подозреваемого, ноутбук и жесткий диск, найденные в гостиничном номере.

Ранее стало известно, что Аллен осуждал нежелание Трампа помогать Украине.

    Последние новости

    Раскрыты последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Раскрыты подробности об открывшем огонь на приеме Трампа американце

    С пожизненно осужденного решили взыскать миллионы за его преступление

    Стала известна позиция Киева по жителям Донбасса

    Пушилин раскрыл цель буферной зоны в Днепропетровской области

    В Москве восстановили движение по синей ветке метро

    Россиянина осудили за передачу сведений Украине

    Мужчины и женщины обсудили самые гадкие черты характера партнеров

    Раскрыты все преступления приговоренного к 18 годам российского военного-дезертира

    Появились подробности о многомиллионной растрате российского чиновника на реконструкции

    Все новости
