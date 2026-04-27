Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:15, 27 апреля 2026Мир

Открывший стрельбу на приеме у Трампа американец осуждал его нежелание помогать Украине

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Коул Аллен, открывший стрельбу на приеме для журналистов, где присутствовал президент США Дональд Трамп, осуждал его нежелание помогать Украине. Об этом пишет газета New York Post, проанализировавшая посты американца в соцсетях.

Отмечается, что мужчина критиковал американскую администрацию более чем в тысяче сообщений. В частности он грубо высказался о вице-президенте Джей Ди Вэнсе, когда тот в апреле назвал прекращение прямых поставок оружия Украине одним из главных достижений администрации Дональда Трампа.

«При этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась», — говорится в публикации. Также издание заявило, что Аллен поддержал ряд мероприятий по сбору средств для ВСУ.

Коул Аллен перед нападением разослал членам семьи манифест с целями покушения. Он подчеркнул, что не готов терпеть, чтобы президент Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому принял решение совершить покушение. Американец назвал членов администрации целями атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok