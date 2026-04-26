Открывший огонь на приеме у Трампа американец разослал манифест с целями покушения

CBS: Стрелявший на приеме у Трампа Аллен разослал манифест с целями покушения

Открывший огонь на приеме у президента США Дональда Трампа американец Коул Аллен перед нападением разослал членам семьи манифест с целями покушения. Об этом сообщает CBS.

Он рассказал, что сообщил родителям о визите на собеседование, а своих студентов и коллег предупредил о личной чрезвычайной ситуации. Мужчина также попросил прощения у всех, кто окажется рядом в момент события и подвергнется опасности, подчеркнув, что не видит иного способа решить проблему.

Аллен подчеркнул, что не готов терпеть, чтобы президент Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому принял решение совершить покушение. Американец также назвал цели атаки.

Мужчина считает мишенями чиновников администрации, за исключением главы ФБР Кэша Пателя. В сотрудников секретной службы, охраны отеля Washington Hillton, полиции и нацгвардии он готов был выстрелить только в случае противодействия для выведения из строя, понадеявшись, что на них будут бронежилеты. Гостей и сотрудников заведения нападавший не собирался атаковать.

Он добавил, что сотрудники отеля и гости не являются его мишенью, но он все равно будет нападать на них, чтобы добраться до администрации, сказав: «Я очень надеюсь, что до этого не дойдет».

Член семьи, опрошенный следователями после нападения, заявил, что Аллен делал радикальные заявления и постоянно упоминал план по «решению чего-то» для исправления проблем современного мира.

После начала стрельбы глава государства и первая леди были эвакуированы с места нападения, пострадал лишь один из секретных агентов — его спас бронежилет. После задержания стрелка Трамп выложил в соцсети фотографию обезоруженного нападавшего с комментарием «Одинокий волк», подтвердив версию полиции о том, что Аллен действовал в одиночку.