Подозреваемый в стрельбе американец признался в покушении на администрацию Белого дома

В США подозреваемый в стрельбе американец признал, что планировал покушение на жизнь чиновников администрации американского Белого дома. Об этом сообщает CBS

31-летний калифорниец Коул Аллен, устроивший стрельбу у отеля Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, признался в намерении выстрелить в членов администрации. Стрелок был задержан. По данным источника, он планировал совершить покушение, когда президент Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица находились на банкете.

После начала стрельбы глава государства и первая леди были эвакуированы с места нападения, пострадал лишь один из секретных агентов — его спас бронежилет. После задержания стрелка Трамп выложил в соцсети фотографию обезоруженного нападавшего с комментарием «Одинокий волк», подтвердив версию полиции о том, что Аллен действовал в одиночку.

В арсенале злоумышленника, помимо дробовика и пистолета, были ножи. Аллен работал школьным учителем и репетитором и даже получал звание «Учитель месяца». Он предстанет перед судом в понедельник. Следствие проверяет его связь с радикальными группами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не склонен связывать инцидент со стрельбой во время ужина с корреспондентами Белого дома с возможной войной в Иране. Однако американский лидер допустил, что окончательные выводы делать рано.