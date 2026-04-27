Россиянам назвали число рабочих и выходных дней в мае

Доцент Балынин заявил, что в мае россиян ждет 12 выходных дней

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, сколько рабочих и выходных дней ждет россиян в мае. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Балынин заявил, что из 31 календарного дня будет 19 рабочих и 12 выходных дней. Он напомнил, что в этом месяце есть два нерабочих праздничных дня — 1 мая, когда в России будут отмечается Праздник Весны и Труда, и 9 мая — День Победы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве майские праздники начнутся с мокрого снега с дождем. Температура воздуха в этот день составит около шести градусов тепла.