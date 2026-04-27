Россияне отказались от секса из-за лишнего веса

Треть опрошенных россиян отказались вступать в отношения из-за лишнего веса

Стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Материал приводит «Газета.Ru».

Сервис доставки правильного питания Grow Food опросил четыре тысячи человек и выяснил, что 52 процента исключили из жизни секс из-за полноты. В свою очередь, 44 процента респондентов по указанной причине избегают плавания в море или бассейнах, 38 процентов — покупки новых вещей, примерно треть (34 процента) — поиска новых отношений, а 19 процентов — ведения соцсетей.

При этом, по данным экспертов, 58 процентов опрошенных не готовы принять свой лишний вес.

