Россияне отказались от секса из-за лишнего веса

20:37, 27 апреля 2026

Треть опрошенных россиян отказались вступать в отношения из-за лишнего веса
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Artem Oleshko / Shutterstock / Fotodom

Стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Материал приводит «Газета.Ru».

Сервис доставки правильного питания Grow Food опросил четыре тысячи человек и выяснил, что 52 процента исключили из жизни секс из-за полноты. В свою очередь, 44 процента респондентов по указанной причине избегают плавания в море или бассейнах, 38 процентов — покупки новых вещей, примерно треть (34 процента) — поиска новых отношений, а 19 процентов — ведения соцсетей.

При этом, по данным экспертов, 58 процентов опрошенных не готовы принять свой лишний вес.

В феврале сообщалось, что зумеры, родившиеся с 1997 по 2012 год, нашли лучшую замену сексу в отношениях.

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

    Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

    Бледанс призвала приучать детей к физическому труду

    ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

    Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

    Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

    Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

    Все новости
