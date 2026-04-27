Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:53, 27 апреля 2026

Россиянин устроил переполох в кафе

Суд дал семь лет колонии кубанцу Линцову за попытку поджога здания администрации
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Кубани Александру Линцову за попытку поджога здания администрации Мостовского городского поселения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый получил семь лет лишения свободы за совершение преступлений по трем статьям УК РФ. Первые три года он проведет в тюрьме.

Суд установил, что Линцов позвонил в единую диспетчерскую службу «112» и сообщил ложную информацию о готовящихся взрывах в кафе, в результате чего вызвал переполох, дестабилизировав деятельность местных органов власти, государственных учреждений, правоохранительных органов и экстренных служб, которые примчались к развлекательным заведениям с проверкой.

Зимой 2025 года кубанец решил устроить поджог в здании администрации, для чего купил в магазине две бутылки легковоспламеняющейся жидкости и направился к учреждению, но там его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд дал до 20 лет колонии трем жителям — Владиславу Матухненко, Евгении Кудряшовой и Антону Есауленко — за поджоги на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok