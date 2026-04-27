Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 27 апреля 2026Силовые структуры

Предложение о заработке от знакомого обернулось для россиян сроками за теракт

В Ростове-на-Дону суд дал до 20 лет колонии трем жителям за поджоги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону суд дал до 20 лет колонии трем жителям — Владиславу Матухненко, Евгении Кудряшовой и Антону Есауленко — за поджоги на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Следствие и суд установили, что 22-23 августа 2023 года Матухненко согласился за гонорар поджечь релейные шкафы в Ростовской области, получил информацию о месте, деньги и инструкцию для совершения преступления. В дело он вовлек знакомую — Кудряшову. Девушка за деньги согласилась его подвезти до нужного места. Ночью 1 сентября 2023 года Матухненко совершил поджог.

После этого он получил координаты новых целей, рассказал об этом Есауленко и предложил помочь за деньги. 8 сентября того же года Есауленко был задержан около релейного шкафа.

Матухненко получил 20 лет заключения, Есауленко — 13, а Кудряшова — 10,5.

Ранее сообщалось, что в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя за поджог автомобилей полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Стало известно о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

    Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

    Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Галкин растратил миллиарды «Роснано»

    Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

    При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

    Россиянок призвали избегать трех деталей в образах на выпускной

    Известный телеведущий признался в нежелании жить после развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok