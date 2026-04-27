Предложение о заработке от знакомого обернулось для россиян сроками за теракт

В Ростове-на-Дону суд дал до 20 лет колонии трем жителям — Владиславу Матухненко, Евгении Кудряшовой и Антону Есауленко — за поджоги на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Следствие и суд установили, что 22-23 августа 2023 года Матухненко согласился за гонорар поджечь релейные шкафы в Ростовской области, получил информацию о месте, деньги и инструкцию для совершения преступления. В дело он вовлек знакомую — Кудряшову. Девушка за деньги согласилась его подвезти до нужного места. Ночью 1 сентября 2023 года Матухненко совершил поджог.

После этого он получил координаты новых целей, рассказал об этом Есауленко и предложил помочь за деньги. 8 сентября того же года Есауленко был задержан около релейного шкафа.

Матухненко получил 20 лет заключения, Есауленко — 13, а Кудряшова — 10,5.

Ранее сообщалось, что в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя за поджог автомобилей полиции.