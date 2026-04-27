19:37, 27 апреля 2026

Российским туристам дали советы по выбору отелей

Российским туристам посоветовали не опираться на отзывы при выборе отелей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российским туристам порекомендовали не опираться на отзывы постояльцев при выборе отелей. Такой совет соотечественникам дала эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Дарья Абакумова, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению специалиста, чаще всего клиенты оставляют отзывы в случаях, если они недовольны. Когда гостиница оправдала все ожидания, путешественники редко решают дать обратную связь на сайте сервиса бронирования. Кроме того, у каждого человека разные требования к комфорту в месте проживания.

«Отзывы — это всегда субъективное восприятие конкретного человека с его ожиданиями и опытом. То, что стало катастрофой для одного, другой даже не заметит или воспримет это как положительный момент», — объяснила Абакумова.

Она также предупредила, что на многих платформах существуют «фермы отзывов». Позитивные отзывы покупают отельеры, негативные заказывают конкуренты, добавила эксперт. До 15 процентов всей обратной связи о гостинице может быть недостоверной.

Вместо этого Абакумова посоветовала обращать внимание на дату последнего ремонта, локацию отеля на карте, площадь номера, а также размер и количество кроватей.

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 6,8 тысячи рублей.

