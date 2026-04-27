Российским туристам дали советы по выбору отелей

Российским туристам посоветовали не опираться на отзывы при выборе отелей

Российским туристам порекомендовали не опираться на отзывы постояльцев при выборе отелей. Такой совет соотечественникам дала эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Дарья Абакумова, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению специалиста, чаще всего клиенты оставляют отзывы в случаях, если они недовольны. Когда гостиница оправдала все ожидания, путешественники редко решают дать обратную связь на сайте сервиса бронирования. Кроме того, у каждого человека разные требования к комфорту в месте проживания.

«Отзывы — это всегда субъективное восприятие конкретного человека с его ожиданиями и опытом. То, что стало катастрофой для одного, другой даже не заметит или воспримет это как положительный момент», — объяснила Абакумова.

Она также предупредила, что на многих платформах существуют «фермы отзывов». Позитивные отзывы покупают отельеры, негативные заказывают конкуренты, добавила эксперт. До 15 процентов всей обратной связи о гостинице может быть недостоверной.

Вместо этого Абакумова посоветовала обращать внимание на дату последнего ремонта, локацию отеля на карте, площадь номера, а также размер и количество кроватей.

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 6,8 тысячи рублей.

