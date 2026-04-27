Стало известно о спасении жителя Севастополя от БПЛА благодаря пленке на окнах

Развожаев: Бронепленка на окнах спасла жизнь пациенту горбольницы №1 Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что пациент городской больницы №1, куда попали осколки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил ранение, но не погиб благодаря специальной пленке на окнах. Его слова приводит ТАСС.

Развожаев сообщил, что благодаря бронепленке житель Севастополя получил незначительную травму, врачи горбольницы оказали ему необходимую помощь.

«Было попадание в нашу больницу городскую, в одну из палат. То, что бронепленкой вовремя было все обклеено спасло жизнь пациенту», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля Украина нанесла мощнейший за последнее время удар по Севастополю. Город атаковали около 100 беспилотников.