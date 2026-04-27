Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:43, 27 апреля 2026

Стало известно о спасении жителя Севастополя от БПЛА благодаря пленке на окнах

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что пациент городской больницы №1, куда попали осколки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил ранение, но не погиб благодаря специальной пленке на окнах. Его слова приводит ТАСС.

Развожаев сообщил, что благодаря бронепленке житель Севастополя получил незначительную травму, врачи горбольницы оказали ему необходимую помощь.

«Было попадание в нашу больницу городскую, в одну из палат. То, что бронепленкой вовремя было все обклеено спасло жизнь пациенту», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля Украина нанесла мощнейший за последнее время удар по Севастополю. Город атаковали около 100 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok