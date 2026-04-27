Телохранитель высказался об украинском следе в покушении на Трампа

Телохранитель Фонарев усомнился в украинском следе в покушении на Трампа

Открывший стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовал американский президент Дональд Трамп, вряд ли действовал по наводке Украины. Об этом в разговоре с aif.ru высказался профессиональный телохранитель Алексей Фонарев, оценив кадры с места происшествия.

По словам эксперта, это было ежегодное мероприятие, которое проходило в известном месте, и «любой сумасшедший мог туда прийти и сделать что угодно». Фонарев также усомнился, что у нападавшего были кураторы.

«Это не уровень каких-либо спецслужб, даже украинских. Если бы работали кураторы, они бы подсказали, как совершить покушение лучше. (...) А по видео видно, как он прорывался через кордон, пытался куда-то бежать, начинал стрелять», — указал телохранитель, выразив сомнение, что покушение было спланировано.

Стрельба произошла вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. Нападавшим оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен, его обвинили в покушении на президента США.