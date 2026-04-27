Символическое место, пророчество Белого дома, роковая шутка и фейковое покушение. Что говорят в США о стрельбе на приеме у Трампа?

Покушение на Трампа произошло в отеле, где 45 лет назад стреляли в Рейгана

Вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton, на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь.

Отель Washington Hilton, где проходил ужин, оказался символическим местом — в этом же отеле 45 лет назад стреляли в 40-го президента США Рональда Рейгана.

В 1981 году 25-летний Джон Хинкли-младший произвел шесть выстрелов. Одна из пуль, рикошетом от президентского лимузина, попала Рейгану под левую руку и пробила легкое.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала загадочное заявление незадолго до начала стрельбы во время торжественного ужина.

Скажу вам: сегодняшняя речь будет классическим выступлением Трампа — она будет смешной, она будет развлекательной, сегодня в зале будут «выстрелы», так что всем стоит подключиться Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

Американский телеведущий Джимми Киммел пошутил про вдовство первой леди США Меланьи Трамп за несколько дней до ужина с участием американского президента.

Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова американский Джимми Киммел телеведущий

Американский репортер Джон Вароли выразил мнение, что покушение на Трампа могло быть инсценировано, чтобы поднять рейтинг политика.

Журналист подчеркнул, что Трамп сейчас очень непопулярен и среди либералов, и среди консерваторов. По его словам, американского президента недолюбливают даже внутри его собственной команды. По этой причине в администрации могли устроить фальшивое покушение, чтобы поднять рейтинг действующего президента.

Целью стрелявшего в Вашингтоне были чиновники администрации Трампа

Целью 31-летнего калифорнийца Коула Томаса Аллена, устроившего стрельбу на приеме в Вашингтоне, могли быть чиновники администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш.

Мы по-прежнему пытаемся выяснить мотив. По результатам предварительного расследования складывается впечатление, что подозреваемый целенаправленно выбирал в качестве мишеней представителей администрации Тодд Бланш исполняющий обязанности министра юстиции США

Бланш отметил, что следствие пока не установило конкретные цели стрелявшего из числа чиновников Белого дома. По его словам, подозреваемый предстанет перед судом 27 апреля.

Аллен разослал манифест о целях стрельбы

Коул Аллен перед нападением разослал членам семьи манифест с целями покушения. Он рассказал, что сообщил родителям о визите на собеседование, а своих студентов и коллег предупредил о личной чрезвычайной ситуации. Мужчина также попросил прощения у всех, кто окажется рядом в момент события и подвергнется опасности, подчеркнув, что не видит иного способа решить проблему.

Аллен подчеркнул, что не готов терпеть, чтобы президент Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому принял решение совершить покушение. Американец также назвал цели атаки.

Мужчина считает мишенями чиновников администрации, за исключением главы ФБР Кэша Пателя. В сотрудников секретной службы, охраны отеля Washington Hillton, полиции и нацгвардии он готов был выстрелить только в случае противодействия для выведения из строя, понадеявшись, что на них будут бронежилеты. Гостей и сотрудников заведения нападавший не собирался атаковать.

Он добавил, что сотрудники отеля и гости не являются его мишенью, но он все равно будет нападать на них, чтобы добраться до администрации, сказав: «Я очень надеюсь, что до этого не дойдет».

Член семьи, опрошенный следователями после нападения, заявил, что Аллен делал радикальные заявления и постоянно упоминал план по «решению чего-то» для исправления проблем современного мира.

Трамп прокомментировал происшествие

Трамп счел выдающейся работу Секретной службы, сотрудники которой вечером 25 апреля остановили злоумышленника, открывшего огонь в гостинице в Вашингтоне.

Он также подчеркнул, что правоохранители сработали блестяще, наглухо закрыв нападавшего.

Президент также рассказал, что чувствует себя хорошо после стрельбы на приеме в Вашингтоне.

Трамп отметил, что инцидент со стрельбой омрачил вечер, который стал «очень грустным во многих смыслах».

Американский лидер также сказал, что нужно как можно скорее создать секретный и военизированный бальный зал.

Если бы в Белом доме был уже строящийся бальный зал с присвоенным статусом военной секретности, подобных историй бы не возникало, прокомментировал Трамп.

