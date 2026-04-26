Трамп высказался о работе Секретной службы после покушения на него

Трамп назвал работу Секретной службы после стрельбы в Вашингтоне выдающейся

Американский лидер Дональд Трамп счел выдающейся работу Секретной службы, сотрудники которой вечером 25 апреля остановили злоумышленника, открывшего огонь в гостинице в Вашингтоне. Об этом он заявил в беседе с Fox News.

«Я думаю, Секретная служба и все другие правоохранительные органы проделали выдающуюся работу», — сказал президент США. Он также подчеркнул, что правоохранители сработали блестяще, наглухо закрыв нападавшего.

ЧП произошло в субботу вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами, после чего Трамп покинул помещение, нагнувшись.