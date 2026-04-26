Раскрыта цель стрелявшего на приеме с Трампом в Вашингтоне

Целью 31-летнего калифорнийца Коула Томаса Аллена, устроившего стрельбу на приеме в Вашингтоне, могли быть чиновники администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил CNN исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш.

«Мы по-прежнему пытаемся выяснить мотив. По результатам предварительного расследования складывается впечатление, что подозреваемый целенаправленно выбирал в качестве мишеней представителей администрации», — сказал он.

Бланш отметил, что следствие пока не установило конкретные цели стрелявшего из числа чиновников Белого дома. По его словам, подозреваемый предстанет перед судом завтра, 27 апреля.

Стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме произошла в субботу, 25 апреля. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами. Кроме самого Трампа, с места происшествия были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.