Символизм места покушения на Трампа объяснили

Стрельба на ужине Трампа произошла в отеле, где 45 лет назад стреляли в Рейгана

Президент США Дональд Трамп был экстренно выведен из отеля Washington Hilton, где проходил ужин с корреспондентами Белого дома, по причине стрельбы — в этом же отеле 45 лет назад стреляли в 40-го президента США Рональда Рейгана. О символизме места покушения пишет РИА Новости.

Установлено, что в 1981 году 25-летний Джон Хинкли-младший произвел шесть выстрелов. Одна из пуль, рикошетом от президентского лимузина, попала Рейгану под левую руку и пробила легкое. Глава государства был госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона (признан в РФ нежелательной организацией), перенес операцию и выписался через 12 дней.

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами. Кроме самого Трампа, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.