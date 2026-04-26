17:54, 26 апреля 2026

Трамп призвал засекретить бальный зал в Белом доме

Президент США поручил возвести в Белом доме военизированный бальный зал
Лилиана Набиуллина (редактор)
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Белом доме нужно как можно скорее создать секретный и военизированный бальный зал. Об этом в своей соцсети сообщил 26 апреля президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Данный призыв прозвучал после стрельбы на торжественном ужине в отеле Washington Hilton в субботу. Вооруженный мужчина (в сам зал он не попал) открыл огонь, и офицеры быстро прикрыли Трампа своими телами. После этого президента Соединенных Штатов с ужина увели, информировал накануне Fox News. Подозреваемого почти сразу же задержали.

Будь в Белом доме строящийся уже бальный зал с присвоенным статусом военной секретности, подобных историй бы не возникало, прокомментировал Трамп. Начать возведение такого объекта важно как можно оперативнее, резюмировал он.

В ходе выстрелов накануне оказался ранен один из сотрудников Секретной службы. Мужчина при этом выжил — его спас бронежилет. Установлена была также личность нападавшего: им оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен. Он заявил, что готовилось покушение на чиновников администрации Трампа.

