40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

09:45, 26 апреля 2026Мир

Пресс-секретарь Белого дома сделала «пророческое» заявление незадолго до стрельбы

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кэролайн Левитт. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала загадочное заявление незадолго до начала стрельбы во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton с участием президента США Дональда Трампа. В комментарии телеканалу Fox News она предупредила о «выстрелах».

«Скажу вам: сегодняшняя речь будет классическим выступлением Трампа — она будет смешной, она будет развлекательной, сегодня в зале будут "выстрелы", так что всем стоит подключиться», — сказала Левитт.

ЧП произошло в субботу вечером на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами, после чего Трамп покинул помещение. Кроме самого президента, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома.

Стрелок был задержан, им оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.

В 2024 году Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Тогда он получил ранение уха.

