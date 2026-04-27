Россиянина осудили за передачу сведений Украине

Жителя Камчатки осудили на 13 лет за передачу Украине данных о ВС России

Камчатский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за передачу правоохранительным органам Украины данных о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщили в УФСБ России по региону, пишет РИА Новости.

Отмечается, что он признан виновным в госизмене (ст. 275 УК России). Как рассказали в ведомстве, россиянин начал сотрудничать с представителем украинских сил еще в 2002 году. Он передавал сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фотографию техники, используемой в зоне спецоперации (СВО) через мессенджер.

В УФСБ добавили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе на территории Украины, за заказное убийство сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф 100 тысяч рублей, а также ограничение свободы на один год.

Ранее суд в Калуге приговорил мужчину к 13 годам за передачу Украине данных о системах противовоздушной обороны (ПВО).

