Украинский пенсионер получил срок за высказывания о параде Победы

Украинскому пенсионеру из Крыма дали 6 лет за призывы ударить по параду Победы

В Крыму к шести годам колонии приговорили пенсионера, ранее служившего в погранслужбе Украины. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, осужденный 1962 года рождения опубликовал комментарии в Telegram-канале, в которых призывал во время парада Победы нанести удары дронами по Красной площади. После этого житель Керчи был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области осудили молодого человека за госизмену.