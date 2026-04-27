07:51, 27 апреля 2026

В Госдуме назвали гнусным требование главы МИД Эстонии к России

Марина Совина
Маргус Цахкна. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал требование главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна к России вернуть Украине контроль над энергообъектами. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Шеремет назвал гнусным требование Цахкна к России вернуть Украине контроль над энергообъектами. По его мнению, эстонскому министру следует прикусить язык и перестать делать подобные заявление в адрес Москвы. «Как говорится, не зная броду, не суйся в воду», — призвал он.

По мнению депутата, Цахкна возомнил себя «великим дипломатом великой сверхдержавы», если решил диктовать свои условия Москве.

Накануне Цахкна потребовал от России вернуть Украине все энергообъекты. «Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль», — сказал он.

