11:24, 27 апреля 2026Россия

В Кремле заявили о принимаемых в связи с атаками ВСУ на Урал мерах

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные определяют необходимые меры в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Урал. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос об атаке на Урал дронов, которые, предположительно, могли быть запущены с территории Казахстана, Песков обозначил, что именно спецслужбы определяют географию угрозы. Пресс-секретарь российского президента также назвал эту работу прерогативой военных.

«Именно военные определяют источник угрозы, определяют географию угрозы и определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи», — обозначил Песков.

Ранее сообщалось, что утром 25 апреля украинские дроны впервые долетели до Урала — взрывы прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога подтвердил, что уральские регионы стали доступны для атак ВСУ.

