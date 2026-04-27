В МИД России назвали ключевое условие мира на Украине

Результатом мирного урегулирования конфликта на Украине должны стать гарантии безопасности России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью информационной службе «Вести».

«Собственно, это главный элемент для того, чтобы конфликт был преодолен и воцарился мир — гарантии безопасности России», — отметил дипломат.

Также Грушко указал, что страны Европейского союза требуют для себя места за столом переговоров, однако своими действиями фактически исключают возможность полноценного диалога.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны так упорно призывают к миру и окончанию украинского конфликта, для того чтобы дать Вооруженным силам Украины передышку. «Все разговоры Запада о мире — это просто камуфляж», — отметила она.