Россия
10:57, 27 апреля 2026

В Минобороны раскрыли подробности о сроках заключения контракта на службу в один род войск

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Контракт для желающих поступить в войска беспилотных систем заключается на период от одного года до трех лет. Подробности о сроках военной службы по контракту раскрыли в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Как пояснил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Виктор Горемыкин, контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается сроком на один, два или три года.

Российский генерал подчеркнул, что срок контракта зависит от выбора кандидата. Горемыкин также заверил, что какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено. «Принцип добровольности является базовым», — обозначил он.

Ранее Минобороны объявило о запрете перевода бойцов из войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия. По словам Горемыкина, это сделано ради повышения ответственности командиров за соблюдение обязательств сторон заключенного контракта, а также увольнения военнослужащего по истечении срока контракта.

