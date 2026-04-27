Минобороны объявило о запрете перевода бойцов из войск беспилотных систем

Минобороны: Запрет на перевод военных из войск БПС заработает до конца апреля

Минобороны России объявило о запрете перевода бойцов из войск беспилотных систем (БПС) в другие подразделения без их согласия. Подробности привел замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Он разъяснил, что запрет начнет действовать до конца апреля. В понедельник, 27 апреля, прошло межведомственное совещание на тему основных принципов и условиях набора студентов в войска БПС, а также меры их социальной поддержки.

В ходе мероприятия Горемыкин детально разъяснил ключевые положения контракта. Он отметил, что указания для военных БПС сделаны ради повышения ответственности командиров за соблюдение обязательств сторон заключенного контракта, а также увольнения военнослужащего по истечении контракта.

Горемыкин отдельно подчеркнул, что перемещение бойца войск БПС на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается.

Ранее Минобороны России предложило геймерам вступать в войска беспилотных систем. В ведомстве указали, что их опыт в «виртуальных баталиях» может пригодиться на поле боя для контроля над небом.