Минобороны обратилось к российским геймерам с предложением

15:50, 2 апреля 2026

Минобороны России предложило геймерам вступать в войска беспилотных систем
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минобороны России обратилось к геймерам и предложило заключать контракт с Вооруженными силами. Заявление оборонного ведомства опубликовано в Telegram.

В предложении министерства отмечается, что опыт геймеров в «виртуальных баталиях» может пригодиться на поле боя для контроля над небом.

«Мы ждем тех, кто привык мыслить на опережение, обладает молниеносной реакцией и чувствует технику как продолжение собственной руки», — заявили представители ведомства. Геймерам предложили вступать в войска беспилотных систем и пообещали им «переход на новый уровень».

Ранее Минобороны пообещало гарантированное увольнение одной категории российских военных.

