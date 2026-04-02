Минобороны обратилось к российским геймерам с предложением

Минобороны России предложило геймерам вступать в войска беспилотных систем

Минобороны России обратилось к геймерам и предложило заключать контракт с Вооруженными силами. Заявление оборонного ведомства опубликовано в Telegram.

В предложении министерства отмечается, что опыт геймеров в «виртуальных баталиях» может пригодиться на поле боя для контроля над небом.

«Мы ждем тех, кто привык мыслить на опережение, обладает молниеносной реакцией и чувствует технику как продолжение собственной руки», — заявили представители ведомства. Геймерам предложили вступать в войска беспилотных систем и пообещали им «переход на новый уровень».

