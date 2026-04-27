18:58, 27 апреля 2026

В ЦБ объяснили осторожный подход к снижению ставки

В ЦБ предупредили о возможности разворота инфляции при резком снижении ставки
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Банке России осторожно подходят к снижению ставки из-за опасений разворота тренда в инфляции. Об этом на конференции «Российские автодилеры» (РОАД) 27 апреля заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, передает «Интерфакс».

На протяжении последнего года регулятор идет по пути последовательного снижения ставки, напомнил Морозов. Процесс очень плавный, без резких движений: по итогам каждого из заседаний ставка становится ниже на 50 базисных пунктов, обратил внимание он. Такой подход выбран из-за того, что сильные изменения привели бы к повышенным рискам, предупредил представитель ЦБ. Динамика по инфляции в этом случае может ухудшиться и произойдет ускорение роста цен.

После снижения ставки на 0,5 процентного пункта регулятор внимательно наблюдает, как это влияет на цены, резюмировал спикер.

ЦБ перед апрельским заседанием не рассматривал вариант снижения ставки до 14 процентов, ранее заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор выбирал из двух вариантов, рассказала она: с сохранением ставки на уровне 15 процентов, либо же со снижением ее на 0,5 процентных пункта, до 14,5 процента. В итоге был выбран второй вариант, однако в дальнейшем по ставке могут взять паузу, предупредила руководитель ЦБ.

