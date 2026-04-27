12:05, 27 апреля 2026Из жизни

Женщина не смогла скатиться с детской горки и похудела на 70 килограммов

Жительница США похудела на 70 килограммов ради детей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: beauty-box / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Мичиган, США, Шона Фаунтин сбросила 70 килограммов за год и четыре месяца благодаря высокобелковой диете и препаратам для похудения. Об этом она рассказала Daily Mail.

По словам женщины, проблемы с лишним весом начались у нее еще в детстве и лишь усугубились после того, как она родила четырех детей и стала сидеть дома. Однажды Фаунтин пришла на детскую площадку с семилетним сыном. Он позвал мать скатиться с горки, но она не смогла. Тогда женщина и решила, что похудеет ради активного досуга с детьми.

Безуспешно попробовав несколько диет, в ноябре 2024 года Фаунтин нашла для себя идеальный рацион. В его основе был протеин. С тех пор вместо готовой еды и фастфуда женщина стала питаться рисом, яйцами, овощами, курицей и индейкой.

Сладости она заменила на протеиновые йогурты и фрукты. Кроме того, Фаунтин прописали препарат, который имитирует сигналы насыщения. Это помогает людям меньше есть и худеть.

Как вспоминает женщина, раньше она переживала о здоровье и из-за неуверенности в себе почти не выходила из дома. Теперь все изменилось. «Я чувствую себя совершенно новым человеком. У меня словно появился второй шанс в жизни», — призналась она.

Ранее жительница США Джессика Беникес рассказала, как смогла сбросить лишние килограммы без операций и уколов благодаря дисциплине. Женщина соблюдала дефицит калорий и регулярно занималась спортом, при этом иногда позволяла себе съесть что-нибудь вредное.

