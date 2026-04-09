Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

Жительница США похудела на 77 килограммов благодаря здоровым привычкам

Жительница США Джессика Беникес рассказала, как смогла сбросить лишние килограммы без операций и уколов благодаря дисциплине. Секретами похудения она поделилась с Daily Mirror.

В 2016 году Беникес выпустилась из школы с весом 145 килограммов и поняла, что пора худеть. «Я достигла точки и сказала себе: "Хватит, я больше не хочу так себя чувствовать"», — вспоминает она. За два года ей удалось сбросить 77 килограммов. С тех пор американка просто продолжает придерживаться тех здоровых привычек, которые выработала много лет назад, чтобы не поправляться.

По словам Беникес, в похудении не следует стремиться к идеалу, нужно просто быть последовательным. «Когда люди спрашивают, как я похудела, я отвечаю, что научилась говорить "нет"», — объяснила она.

Женщина соблюдала дефицит калорий и регулярно занималась спортом, при этом иногда позволяла себе съесть что-нибудь вредное. «Важен баланс. Я не буду питаться пирожными и подносами печенья целыми днями», — объяснила свою систему Беникес. Она также отметила, что ей очень помогало планирование. Она заранее продумывала меню на неделю, что оберегало ее от срывов.

Американка объяснила, что если человек хочет похудеть, он не должен сидеть на диетах всю жизнь. Он просто должен превратить здоровые привычки в рутину.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница британского города Бирмингем Найя Хан сбросила 57 килограммов за три года и столкнулась с обвинениями в использовании средств для похудения и обмане. «Мне столько писали, что я вру и просто делаю инъекции, хотя я сказала ясно, что ничего подобного не было», — посетовала Хан.