20:14, 9 апреля 2026

Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

Юлия Юткина
Фото: @getfitwjessica

Жительница США Джессика Беникес рассказала, как смогла сбросить лишние килограммы без операций и уколов благодаря дисциплине. Секретами похудения она поделилась с Daily Mirror.

В 2016 году Беникес выпустилась из школы с весом 145 килограммов и поняла, что пора худеть. «Я достигла точки и сказала себе: "Хватит, я больше не хочу так себя чувствовать"», — вспоминает она. За два года ей удалось сбросить 77 килограммов. С тех пор американка просто продолжает придерживаться тех здоровых привычек, которые выработала много лет назад, чтобы не поправляться.

По словам Беникес, в похудении не следует стремиться к идеалу, нужно просто быть последовательным. «Когда люди спрашивают, как я похудела, я отвечаю, что научилась говорить "нет"», — объяснила она.

Материалы по теме:
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Женщина соблюдала дефицит калорий и регулярно занималась спортом, при этом иногда позволяла себе съесть что-нибудь вредное. «Важен баланс. Я не буду питаться пирожными и подносами печенья целыми днями», — объяснила свою систему Беникес. Она также отметила, что ей очень помогало планирование. Она заранее продумывала меню на неделю, что оберегало ее от срывов.

Американка объяснила, что если человек хочет похудеть, он не должен сидеть на диетах всю жизнь. Он просто должен превратить здоровые привычки в рутину.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница британского города Бирмингем Найя Хан сбросила 57 килограммов за три года и столкнулась с обвинениями в использовании средств для похудения и обмане. «Мне столько писали, что я вру и просто делаю инъекции, хотя я сказала ясно, что ничего подобного не было», — посетовала Хан.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Названы четыре правила выбора одеяла для хорошего сна

    Внешность Ричарда Гира сравнили с одной породой собак

    Два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО

    Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

    Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

    Требование об обмене ИНН при переводах через СБП уточнили

    Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

    Военкор рассказал о «настоящей бойне» у ключевого для фронта города

    Россиянка описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое»

    Все новости
