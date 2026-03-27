Девушка сбросила 57 килограммов без средств для похудения

В Британии девушка сбросила 57 килограммов и столкнулась с обвинениями в обмане

19-летняя жительница британского города Бирмингем Найя Хан сбросила 57 килограммов за три года и столкнулась с обвинениями в использовании средств для похудения и обмане. Об этом пишет издание Need To Know.

Хан рассказала, что с детства страдала от лишнего веса. Из-за этого ее травили в школе, от переживаний она ела еще больше и продолжала полнеть. На пике ее масса тела составляла около 149 килограммов.

В 2023 году девушка решила выйти из замкнутого круга и поменять образ жизни. Она сосредоточилась на питании: уменьшила порции, отказалась от частых перекусов и перешла на более полезные продукты. Параллельно Хан начала заниматься силовыми и кардиотренировками.

Когда она рассказала о похудении в соцсети, то обнаружила, что многие ей не верят. «Мне столько писали, что я вру и просто делаю инъекции, хотя я сказала ясно, что ничего подобного не было», — посетовала Хан. По ее словам, она подробно все рассказала, выложила фото, но это не помогло.

Сейчас девушка весит около 86 килограммов и работает над набором мышечной массы. «Сейчас столько быстрых способов похудеть вроде инъекций, которые, если верить рекламе, делают тебя стройнее, — говорит она. — Но зачем жульничать, когда можно все сделать правильно? Всегда лучше начинать постепенно — я делала именно так».

