Женщину-врача отстранили от работы за секс с психически нездоровым пациентом в кабинете

В Австралии женщина-врач совратила психически нездорового пациента

В Сиднее, Австралия, врача Марию Бастас отстранили от работы минимум на два года за секс с пациентом. Об этом пишет news.com.au.

Психически нездоровый мужчина впервые пришел на прием к Бастас в 2015 году. После женщина сразу пригласила его в кафе, угостила кофе, а затем совратила его в машине. У пары и завязались отношения.

До 2018 года они занимались сексом в машине два-три раза в неделю. Иногда, согласно показаниям мужчины, они делали это в кабинете Бастас. Там им приходилось вести себя тихо, поскольку за стеной работал другой врач. Еще один половой акт у Бастас и пациента состоялся на территории университета Маккуори.

Как рассказывает пациент, однажды женщина пригласила его к себе домой. Там он увидел большой тренажерный зал, бильярдный стол и фонтаны. Бастас также отвела любовника в гараж, заполненный 300 пар обуви. Во время отношений врач подарила мужчине духи от Armani, несколько джинсов и 500 долларов (37,4 тысячи рублей).

При этом Бастас говорила пациенту, что слишком стара для него. В начале 2018 года она стала дистанцироваться от мужчины и в конце концов разорвала с ним отношения. После расставания он впал в депрессию, начал пить и курить.

В 2022 году мужчина наконец решился подать официальную жалобу на Бастас. В суде она отрицала его слова, но ее все равно признали виновной.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе, Великобритания, медсестру уволили из психиатрической больницы после того, как уличили ее в тайном сексе на рабочем месте. Она трижды вступила в интимную связь с коллегой.

