56-летняя Дженнифер Лопес похвасталась прессом на фото и вызвала ажиотаж в сети

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась прессом на фото из спортзала и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя поп-исполнительница запечатлела себя на камеру в белом трикотажном кроп-топе и черных приспущенных лосинах. Кроме того, на ней были белые кроссовки и носки.

Публикация знаменитости набрала 778 тысяч лайков и 11,6 тысячи комментариев. Поклонники оказались восхищены фигурой Лопес: «Чистая дисциплина. Вечное вдохновение», «Стареешь как изысканное вино», «Самая горячая женщина в мире», «Шикарна и идеальна», «Хочу так же выглядеть в 60».

Ранее Дженнифер Лопес опубликовала видео с выступления в Будапеште и удивила фанатов фигурой в откровенном наряде.