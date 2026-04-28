Диетологи назвали понижающую уровень стресса приправу

Диетолог Галати: Куркумин может помочь облегчить симптомы тревоги и депрессии

Диетолог Карман Мейер и Миранда Галати рассказали, какая приправа понижает уровень стресса. Ее специалисты назвали изданию Eating Well.

По словам диетологов, снижать уровень стресса помогает куркума. Это происходит благодаря содержащемуся в ней соединению под названием куркумин, уменьшающему воспаление. «Воспаление может привести к негативным последствиям для психического здоровья, а депрессия провоцирует воспалительную реакцию в организме», — объяснила Мейер.

«Поскольку куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, он может помочь облегчить симптомы тревоги и депрессии и улучшить психическое здоровье», — добавила Галати.

Диетологи согласились, что в сочетании со здоровым образом жизни куркума может стать простым и естественным способом улучшить психическое состояние человека. Однако при тревоге или депрессии важно не полагаться на действие приправы, а обратиться к врачу, заключили они.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас заявил, что один неочевидный продукт, который многие люди считают безобидным, на самом деле ухудшает здоровье сердца. Рохас предупредил, что при производстве кетчупа в него добавляют большое количество сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.