Доктор Мясников похвастался умением определять по лицу человека с запором

Врач Мясников заявил, что может определить по лицу, есть ли у человека запор

Врач и телеведущий Александр Мясников похвастался, что умеет определять по лицу человека с запором. Об этом он заявил в выпуске программы «О самом главном», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В выпуске программы соведущий Мясникова, доктор медицинских наук Леонид Лазебник рассказал, что запор сказывается на общем самочувствии. По его словам, из-за невозможности опорожнить кишечник человек может испытывать головные боли, быстрее уставать и терять работоспособность.

Мясников согласился с коллегой. «Я знаю. Я любого человека с запором по лицу определяю на расстоянии 15 метров. Их видно», — добавил доктор.

Ранее врач-офтальмолог Михаил Коновалов назвал эффективный способ борьбы с запорами. По его словам, от такого расстройства помогает газированная вода. Он уточнил, что этот вывод подтвержден исследованиями.