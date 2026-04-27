Россиянам назвали эффективный способ борьбы с запорами

Врач Коновалов заявил, что газированная вода помогает бороться с запорами

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов назвал россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале эффективный способ борьбы с запорами. Выпуск с рекомендацией медика доступен на сайте телеканала.

Коновалов посоветовал тем, у кого возникли проблемы со стулом, пить больше воды. Ведущая программы Елена Малышева спросила у него, какая вода в этом случае лучше поможет — газированная или обычная.

«Газированная вода лучше борется с запорами. И на эту тему тоже проводили исследование в Италии в 2002 году», — заявил офтальмолог.

Комментируя слова коллеги, Малышева объяснила, что газы быстрее проталкивают пищевой комок по органам желудочно-кишечного тракта.

