10:20, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от запоров десертный продукт

Диетолог Макиша заявила, что финики защищают от запоров
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: abyproject.id / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала продукт, защищающий от запоров. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», она уточнила, что речь идет о финиках.

«Проводились исследования, которые показали, что употребление в течение дня порядка семи штук фиников помогает людям, которые страдают запорами», — рассказала диетолог. Она объяснила, что финики содержат много пектинов — веществ, улучшающих работу кишечника.

При этом Макиша заявила, что к финикам, в которых содержится большое количество сахара, следует относиться как к десерту. Она призвала зрителей не есть этот сухофрукт в больших количествах.

Ранее диетолог Олег Кривченков рассказал о продукте, защищающем от запоров и бессонницы. Таковым он счел киви.

