18:06, 28 апреля 2026Мир

Джихадисты объявили об осаде столицы Мали

LSI Africa: Джихадисты объявили о начале тотальной осады столицы Мали Бамако
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aboubakar Traore / Reuters

Боевики джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенной в РФ), объявили о начале тотальной осады столицы Мали Бамако. Об этом сообщает агентство LSI Africa.

Представитель террористической организации Абу Худейфа аль-Бамбари предупредил гражданских лиц не становиться между бойцами JNIM и малийской армией, заявив, что они «могут стать мишенью». Он подчеркнул, что сейчас всем людям и транспортным средствам запрещено покидать город.

По словам боевика, «большая часть военной инфраструктуры» вокруг столицы страны была уничтожена, а группировка держит «многих малийских военнослужащих в качестве военнопленных».

Вечером 25 апреля боевики-джихадисты расправились с министром обороны Мали Садио Камарой, подорвав его резиденцию заминированным грузовиком.

