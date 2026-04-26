В африканской стране был убит министр обороны

В результате теракта был убит министр обороны Мали

В Мали боевики-джихадисты расправились с министром обороны Садио Камарой, подорвав его резиденцию заминированным грузовиком. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.

Теракт произошел вечером 25 апреля на армейской базе Кати, когда Камара находился в своей резиденции. Подрыв был совершен смертником из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, запрещена в РФ), входящей в международную террористическую сеть «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

В ходе атаки был смертельно ранен также один из членов семьи генерала. Ранее малийские власти заявляли, что чиновник выжил, однако позже информация о его смерти подтвердилась.

Более 2000 боевиков атаковали позиции сразу в четырех городах Мали: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В отражении атаки приняли участие российские войска. В настоящее время между вооруженными силами и боевиками ведутся бои. В стране мобилизованы все силы для нейтрализации лиц, совершивших атаки, подчеркнул Генштаб Мали.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мали. А тех, кто уже находится на территории африканской страны, призывают принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности.