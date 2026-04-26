В африканской стране был убит министр обороны

14:28, 26 апреля 2026

В результате теракта был убит министр обороны Мали
Антонина Черташ
Садио Камара . Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Мали боевики-джихадисты расправились с министром обороны Садио Камарой, подорвав его резиденцию заминированным грузовиком. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.

Теракт произошел вечером 25 апреля на армейской базе Кати, когда Камара находился в своей резиденции. Подрыв был совершен смертником из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, запрещена в РФ), входящей в международную террористическую сеть «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

В ходе атаки был смертельно ранен также один из членов семьи генерала. Ранее малийские власти заявляли, что чиновник выжил, однако позже информация о его смерти подтвердилась.

Более 2000 боевиков атаковали позиции сразу в четырех городах Мали: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В отражении атаки приняли участие российские войска. В настоящее время между вооруженными силами и боевиками ведутся бои. В стране мобилизованы все силы для нейтрализации лиц, совершивших атаки, подчеркнул Генштаб Мали.

Материалы по теме:
«Мое фото в кармане у каждого милиционера» Как 20 лет назад спецслужбы ликвидировали самого опасного террориста России
«Мое фото в кармане у каждого милиционера»Как 20 лет назад спецслужбы ликвидировали самого опасного террориста России
11 октября 2020
«Добро пожаловать в ад» Басаев устроил самые кровавые теракты в истории России. Почему его годами не могли поймать?
«Добро пожаловать в ад»Басаев устроил самые кровавые теракты в истории России. Почему его годами не могли поймать?
26 октября 2020
«Самый подлый и кровожадный из всех» Доку Умаров взрывал поезда и казнил россиян. За его голову обещали миллионы долларов
«Самый подлый и кровожадный из всех»Доку Умаров взрывал поезда и казнил россиян. За его голову обещали миллионы долларов
5 декабря 2020

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мали. А тех, кто уже находится на территории африканской страны, призывают принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности.

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Юноша открыл стрельбу из пистолета на улице российского города

    В начале конфликта с Ираном Израиль развернул в ОАЭ систему «Железный купол»

    Врач раскрыла причины проблем с памятью у молодых людей

    Москвичей предупредили о снеге с дождем на Первомай

    Поединок с участием боксера из России завершился массовой дракой

    Зеленский впервые назвал статьи расходов 90 миллиардов евро от ЕС

    В Подмосковье рассказали о спасении медвежонка Дыньки и ее дружбе с Арбузиком

    Медсестра из Чернобыля рассказала о баснословных выплатах для ликвидаторов

    В США назвали покушение на Трампа инсценировкой

    Все новости
