Названо количество поврежденных разгулом стихии машин

В Московском регионе и Самарской области повреждено свыше 1 тыс. машин

В Москве, Московской и Самарской областях в результате непогоды было повалено более 2 тысяч деревьев и повреждено свыше 1 тысячи автомобилей из-за мощных снегопадов и ветра. Об этом сообщает RT со ссылкой на МЧС России.

Без энергоснабжения остаются более 70 тысяч человек. Уточняется, что из-за штормового ветра пострадали 33 человека, в том числе четыре ребенка.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. Поваленные сильным ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся. Мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются регламентные операции. В течение дня во вторник, 28 апреля, будет проводиться очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов.

Непогода в столичном регионе вызвана вторжением холодных воздушных масс, пришедших с северо-запада, Северной Атлантики и Баренцева моря. Они достигли столицы, пройдя сквозь Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области, рассказал ранее фенолог Михаил Любов.