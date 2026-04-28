12:15, 28 апреля 2026

Названо количество поврежденных разгулом стихии машин

В Московском регионе и Самарской области повреждено свыше 1 тыс. машин
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве, Московской и Самарской областях в результате непогоды было повалено более 2 тысяч деревьев и повреждено свыше 1 тысячи автомобилей из-за мощных снегопадов и ветра. Об этом сообщает RT со ссылкой на МЧС России.

Без энергоснабжения остаются более 70 тысяч человек. Уточняется, что из-за штормового ветра пострадали 33 человека, в том числе четыре ребенка.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. Поваленные сильным ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся. Мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются регламентные операции. В течение дня во вторник, 28 апреля, будет проводиться очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов. 

Непогода в столичном регионе вызвана вторжением холодных воздушных масс, пришедших с северо-запада, Северной Атлантики и Баренцева моря. Они достигли столицы, пройдя сквозь Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области, рассказал ранее фенолог Михаил Любов.

