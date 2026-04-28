08:33, 28 апреля 2026Россия

Планы Берлина запретить советскую символику сочли изменой совести

Марина Совина
Фото: Christian Mang / Reuters

Возможность запрета советской и российской символики 8 и 9 Мая в Берлине является изменой совести. Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Так он отреагировал на планы Берлина запретить демонстрацию любой российской и советской символик. «К сожалению, чувство совести стало им изменять», — отметил собеседник агентства.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что запрет советской символики в Берлине является реваншизмом и атакой на историческую память. Депутат подчеркнул, что на данный момент в Германии у власти находятся наследники солдат вермахта, поддерживающие Украину. Они, по его словам, ведут при помощи Киева прокси-войну с Россией, а также строят планы по милитаризации ФРГ.

