Константинов: Планы Берлина запретить советскую символику — измена совести

Возможность запрета советской и российской символики 8 и 9 Мая в Берлине является изменой совести. Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Так он отреагировал на планы Берлина запретить демонстрацию любой российской и советской символик. «К сожалению, чувство совести стало им изменять», — отметил собеседник агентства.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что запрет советской символики в Берлине является реваншизмом и атакой на историческую память. Депутат подчеркнул, что на данный момент в Германии у власти находятся наследники солдат вермахта, поддерживающие Украину. Они, по его словам, ведут при помощи Киева прокси-войну с Россией, а также строят планы по милитаризации ФРГ.