Слуцкий: Запрет советской символики в Берлине — атака на историческую память

Возможность запрета советской и российской символики 8 и 9 мая в Берлине является реваншизмом и атакой на историческую память. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Запрет советской символики в Берлине 8 и 9 мая - реваншизм и атака на историческую память. Потомки фашистов предпочитают просто вычеркнуть любое напоминание о том, что в мае 1945-го Красная Армия победила гитлеровский нацизм», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что на данный момент в Германии у власти находятся наследники солдат вермахта, поддерживающие Украину. Они, по его словам, ведут при помощи Киева прокси-войну с Россией, а также строят планы по милитаризации ФРГ.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции столицы ФРГ сообщила о возможном запрете символики СССР и России в Берлине на 8 и 9 мая. Власти отметили, что «планирование этой операции еще не полностью завершено».