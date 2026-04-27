Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 27 апреля 2026Россия

В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

Слуцкий: Запрет советской символики в Берлине — атака на историческую память
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Возможность запрета советской и российской символики 8 и 9 мая в Берлине является реваншизмом и атакой на историческую память. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Запрет советской символики в Берлине 8 и 9 мая - реваншизм и атака на историческую память. Потомки фашистов предпочитают просто вычеркнуть любое напоминание о том, что в мае 1945-го Красная Армия победила гитлеровский нацизм», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что на данный момент в Германии у власти находятся наследники солдат вермахта, поддерживающие Украину. Они, по его словам, ведут при помощи Киева прокси-войну с Россией, а также строят планы по милитаризации ФРГ.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции столицы ФРГ сообщила о возможном запрете символики СССР и России в Берлине на 8 и 9 мая. Власти отметили, что «планирование этой операции еще не полностью завершено».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok