В Берлине заявили о возможном запрете на российскую и советскую символику 9 мая

Российская и советская символика, вероятно, вновь будет запрещена в Берлине 8 и 9 мая, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции столицы ФРГ.

Как отметили власти, «планирование этой операции еще не полностью завершено».

«Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год», — допустили они.

В предыдущие годы берлинская полиция уже запрещала демонстрацию советских и российских символов. Москва осудила решение властей Берлина о запрете на 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, Россией и СССР.