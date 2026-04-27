01:31, 27 апреля 2026

В Берлине заявили о возможном запрете на российскую и советскую символику 9 мая

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Российская и советская символика, вероятно, вновь будет запрещена в Берлине 8 и 9 мая, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу полиции столицы ФРГ.

Как отметили власти, «планирование этой операции еще не полностью завершено».

«Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год», — допустили они.

В предыдущие годы берлинская полиция уже запрещала демонстрацию советских и российских символов. Москва осудила решение властей Берлина о запрете на 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, Россией и СССР.

    Последние новости

    «Их нефтяная инфраструктура обрушится». Трамп дал Ирану три дня

    Раскрыта новая схема мошенников с переводом денег

    В России указали на плохую подготовку США к операции в Иране

    Известная косметическая сеть захотела закрыть 150 магазинов

    Полуголые девушки станцевали на похоронах

    Смартфон впервые получил систему охлаждения от компьютера

    Стало известно о низком уровне безопасности на приеме со стрельбой в Вашингтоне

    Комбриг ВСУ рассказал об отличии мобилизованных в 2022-м и 2026-м годах

    Стало известно о спасении жителя Севастополя от БПЛА благодаря пленке на окнах

    В Киеве сообщили об обсуждении тихого переворота в политическом закулисье

    Все новости
