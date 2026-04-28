Россиянин отбил 100-граммового зайчонка у стаи ворон

Житель Костромской области отбил 100-граммового зайчонка у ворон

Житель Костромской области отбил зайчонка у стаи ворон и спас ему жизнь. Об этом сообщается на странице Ветеринарной службы городов Костромы и Волгореченск во «ВКонтакте».

Россиянин принес на прием 100-граммового детеныша зайца, которого он нашел в траве рядом с птицами. Сотрудники ветеринарной службы связались с профильным центром «Дом зайца. Группа помощи диким зайцам» в Московской области и попросили забрать малыша на реабилитацию.

Волонтеры из Ярославля оперативно откликнулись на помощь и вызвались доставить зайчонка в центр. При осмотре ветеринары не нашли у него никаких признаков заболеваний.

