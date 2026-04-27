Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

В Белорецке спасатели подняли сплавляющегося по реке на бревне лохматого щенка

Лохматого щенка, который сплавлялся по реке на бревне, спасли в российском регионе. Информацию и кадры публикует Telegram-канал Ufa_rb.

По данным издания, мокрого детеныша заметил житель Белорецкого района. Четвероногий держался на бревне и не мог подняться наверх, даже прибившись к берегу, поскольку он был слишком крутой.

Очевидец вызвал на помощь аварийно-спасательную бригаду, которая воспользовалась альпснаряжением, спустилась вниз и подняла путешественника наверх.

Ранее в апреле в Уфе спасли лося, который упал с высоты. Дикий зверь забрел на территорию склада в Башкирии и сорвался с трехметрового парапета на глазах у рабочих.