14:41, 28 апреля 2026Путешествия

Россиянин показал поездку на поезде в Бангладеш и описал ее фразой «это треш»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @vitbagrov

Российский тревел-блогер показал поездку на поезде в Бангладеш и описал ее фразой «это треш». Своими впечатлениями он поделился в ролике на странице @brat_mc_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, поезда в этой стране переполнены сильнее, чем в Индии. Люди ездят на крышах вагонов или же держатся за составы по бокам, чтобы добраться до своих деревень. Россиянин рассказал, что подобные путешествия — одна из главных причин детской смертности в Бангладеш.

«Хотя за это предусмотрен штраф меньше 1 доллара», — добавил автор.

Кроме того, россиянин показал трущобы, окружающие железнодорожные станции. Он отметил, что местные живут прямо среди мусора и прячутся от солнца под поездами.

Ранее этот же блогер побывал в Пакистане и описал продавцов на местных улицах фразой «режут мясо ногами». Автор публикации отметил, что видео было снято в городе Карачи, где продавцы мяса «творят чудеса».

