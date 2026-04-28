Слухи о переоформлении вкладов на безотзывные сберегательные сертификаты опровергли

Данные о замене вкладов россиян на безотзывные сберегательные сертификаты — фейк

В соцсетях, в том числе в Telegram-канале ЕЖ (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов), начали распространяться фейковые документы за подписью председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. В бумагах говорится, что она якобы обязала кредитные организации осуществить переоформление банковских вкладов граждан, остаток по которым превышает 2 800 000 рублей, на безотзывные сберегательные сертификаты сроком на три года.

На самом же деле эти документы являются подделкой. Их авторы стремятся надавить на чувствительную для россиян тему «заморозки вкладов». Так, в «указании» также поднимаются темы ограничения на снятие наличных средств, запрета на выдачу денег со счетов клиентов в иностранной валюте, приостановки работы валютного рынка.

Подобные фейки появляются регулярно. Они призваны посеять панику среди населения и дискредитировать ЦБ.

Главный редактор портала PNZ.RU, эксперт в сфере социального и пенсионного законодательства Владимир Белов пояснил, что фейковая информация направлена на создание паники среди россиян.

«Данный вброс выполнен по классической методике создания паники: берется реальный страх населения, добавляются цифры и фамилии известных руководителей. Цель очевидна — спровоцировать массовое снятие наличных, что само по себе может создать временные трудности для банков. Важно понимать: банковская система России сегодня обладает избыточным запасом ликвидности и никаких рыночных предпосылок для подобных драконовских мер просто не существует», — объяснил он, опровергнув слухи.

На недостоверность бумаг также указывают несвойственные официальным документам ЦБ лексико-грамматические конструкции, нарушение правил русского языка и артефакт, оставшийся от использования фоторедактора. Его можно заметить в первом абзаце, он выглядит как указатель мышки (в форме прицела).

ЦБ и Набиуллина регулярно опровергают слухи о заморозке вкладов россиян. Так, в 2025 году регулятор назвал подобную идею абсурдной и грубейшим нарушением прав граждан и компаний распоряжаться своими активами. «Подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны (…) Если заморозить вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», — указали в Центробанке.

Набиуллина назвала заморозку вкладов бессмыслицей и подчеркивала, что у Банка России нет таких полномочий по законодательству. А глава ВТБ Андрей Костин назвал подобные слухи «чушью».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

