Трамп обсудил идеи Ирана по открытию Ормузского пролива

Левитт: Трамп обсудил с командой нацбезопасности инициативы Ирана по Ормузу

Американский лидер Дональд Трамп поговорил со своей командой по национальной безопасности, обсудив предложения Тегерана относительно открытия Ормузского пролива. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я могу подтвердить, что президент сегодня утром встречался со своей командой по национальной безопасности», — отметила официальный представитель администрации США на пресс-брифинге.

По ее словам, красные линии Трампа, касающиеся ситуации в Иране, остаются неизменными. Левитт напомнила о требованиях Соединенных Штатов по ядерной программе, пояснив, что в этом вопросе не произошло никаких корректировок.

Ранее портал Axios писал, что Тегеран призвал Вашингтон сначала открыть Ормузский пролив, а уже потом обсуждать уран. Известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже обсуждал это предложение с коллегами из Пакистана.

