Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 27 апреля 2026Мир

Трамп обсудил идеи Ирана по открытию Ормузского пролива

Левитт: Трамп обсудил с командой нацбезопасности инициативы Ирана по Ормузу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп поговорил со своей командой по национальной безопасности, обсудив предложения Тегерана относительно открытия Ормузского пролива. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я могу подтвердить, что президент сегодня утром встречался со своей командой по национальной безопасности», — отметила официальный представитель администрации США на пресс-брифинге.

По ее словам, красные линии Трампа, касающиеся ситуации в Иране, остаются неизменными. Левитт напомнила о требованиях Соединенных Штатов по ядерной программе, пояснив, что в этом вопросе не произошло никаких корректировок.

Ранее портал Axios писал, что Тегеран призвал Вашингтон сначала открыть Ормузский пролив, а уже потом обсуждать уран. Известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже обсуждал это предложение с коллегами из Пакистана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok