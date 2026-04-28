Трамп оценил теории заговора об инсценировке стрельбы на приеме

Трамп назвал сторонников теории об инсценировке стрельбы на приеме больными

Президент США Дональд Трамп оценил теорию заговора, согласно которой стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме была постановочной, назвав верящих в нее больными. Соответствующий фрагмент интервью опубликовал телеканал CBS News.

«Мне кажется они скорее больные, чем обманщики, но в этом есть и немало обмана» — заявил глава государства. По его словам, подобные версии обычно появляются через два-три месяца после происшествия.

Стрельба произошла вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. Нападавшим оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен, его обвинили в покушении на президента США.

Накануне инцидента пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала загадочное заявление, где сообщила, что речь Трампа будет смешной, развлекательной, а в зале будут «выстрелы». В свою очередь американский телеведущий Джимми Киммел за несколько дней до ужина с участием американского президента пошутил про вдовство первой леди США Мелании Трамп.

Американский репортер Джон Вароли выразил мнение, что покушение на Трампа могло быть инсценировано, чтобы поднять рейтинг политика.