08:31, 28 апреля 2026Мир

Трамп оценил теории заговора об инсценировке стрельбы на приеме

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп оценил теорию заговора, согласно которой стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме была постановочной, назвав верящих в нее больными. Соответствующий фрагмент интервью опубликовал телеканал CBS News.

«Мне кажется они скорее больные, чем обманщики, но в этом есть и немало обмана» — заявил глава государства. По его словам, подобные версии обычно появляются через два-три месяца после происшествия.

Стрельба произошла вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. Нападавшим оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен, его обвинили в покушении на президента США.

Накануне инцидента пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала загадочное заявление, где сообщила, что речь Трампа будет смешной, развлекательной, а в зале будут «выстрелы». В свою очередь американский телеведущий Джимми Киммел за несколько дней до ужина с участием американского президента пошутил про вдовство первой леди США Мелании Трамп.

Американский репортер Джон Вароли выразил мнение, что покушение на Трампа могло быть инсценировано, чтобы поднять рейтинг политика.

